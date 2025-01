O que é autorização ETA e quem precisa dela para entrar no Reino Unido a partir de 8 de janeiro

Getty Images A partir de 8 de janeiro de 2025, as pessoas que pretendem viajar para o Reino Unido para uma estadia de curta duração terão de solicitar previamente uma autorização. A Autorização Eletrônica de Viagem (ETA, na sigla em inglês) será obrigatória para todos os viajantes, com exceção dos europeus.

O esquema começou a ser implementado em novembro de 2023 para cidadãos do Bahrein, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. De acordo com o Ministério do Interior britânico, o programa ETA está em linha com a abordagem que muitos outros países, como os Estados Unidos e a Austrália, adotaram em relação à segurança das fronteiras. Getty Images Até agora, a maioria das pessoas que chegava ao Reino Unido para estadias curtas não precisava passar pelo complexo processo de solicitação de visto As autorizações eletrônicas de viagem estão digitalmente ligadas ao passaporte do viajante e, de acordo com o governo britânico, ajudarão a garantir a realização de verificações de segurança mais rigorosas antes das pessoas iniciarem sua viagem para o Reino Unido.

A medida, diz o governo, também ajudará a "prevenir o abuso do sistema de imigração". O plano foi anunciado em março de 2023 por Robert Jenrick, ministro da Imigração do então partido conservador no poder, que declarou que "Os ETAs irão melhorar a nossa segurança nas fronteiras, aumentando o nosso conhecimento sobre quem procura vir para o Reino Unido e impedindo a chegada daqueles que representam uma ameaça". "Também melhorará as viagens dos visitantes legítimos", acrescentou.

O que é essa nova autorização? A nova autorização ETA é semelhante ao Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem dos Estados Unidos (ESTA, na sigla em inglês) para cidadãos de países que não necessitam de visto para entrar naquele país. A ETA exigirá que, antes de viajar, a pessoa envie os seus dados pessoais, biométricos e de contato para o site do Ministério do Interior, que incluirá fotos do seu rosto. Quando o viajante chegar ao país, os agentes de fronteira verificarão a ETA e poderão fazer perguntas adicionais antes de decidir se permitem a entrada.