Morre Jean-Marie Le Pen: quem foi o polêmico político da direita radical francesa e pai de atual líder opositora

Jean-Marie Le Pen, político francês de direita radical e fundador do partido Frente Nacional (atual Reunião Nacional), morreu aos 96 anos nesta terça-feira (7/1), afirmou a família à agência AFP.

Le Pen — negacionista do Holocausto e responsável por declarações extremistas sobre questões de raça, gênero e imigração — fundou seu partido francês de direita radical em 1972, mas foi expulso da legenda em 2015.

Jean-Marie Le Pen disputou todas as eleições presidenciais entre 1974 e 2007, com exceção do pleito de 1981, que elegeu François Mitterrand.

Ele chegou ao segundo turno da eleição presidencial contra Jacques Chirac em 2002.

A filha de Le Pen, Marine, assumiu como chefe do Frente Nacional em 2011. Desde então, ela rebatizou o partido, transformando-o em uma das principais forças políticas da França.