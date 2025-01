Carcereira brasileira filmada fazendo sexo com detento no Reino Unido é condenada à prisão

Uma ex-agente penitenciária brasileira no Reino Unido que foi filmada fazendo sexo com um detento foi condenada à prisão por 15 meses.

O diretor da prisão de Wandsworth disse que as ações de Abreu levaram "menos de um dia" para desfazer os muitos anos de trabalho das funcionárias mulheres em prisões exclusivamente masculinas.

Abreu, de 30 anos, foi presa no Aeroporto de Heathrow, em Londres, quando estava prestes a embarcar em um voo para Madri com seu pai. Ela já havia se declarado culpada do crime de má conduta em cargo público.

Em uma declaração ao Tribunal da Coroa de Isleworth, Andrew Davy, o diretor da prisão de Wandsworth, disse que muitas funcionárias da prisão relataram um aumento em cantadas e assédios por detentos — e que agora, depois desse episódio, estavam sendo consideradas "alvos fáceis".

Met Police Linda De Sousa Abreu se declarou culpada de má conduta em cargo público em julho

Abreu e o preso foram filmados em uma cela entre 26 e 28 de junho.