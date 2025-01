Quais são as 10 famílias mais ricas do mundo e de onde vem sua fortuna?

Mais de seis décadas depois de Sam Walton abrir o primeiro supermercado, no Arkansas, seus descendentes estão mais ricos do que nunca graças ao desempenho espetacular das ações da multinacional, cujo valor aumentou 80% neste ano.

No ranking anual das famílias mais ricas do mundo elaborado pela Bloomberg, a família Walton, dona da cadeia de supermercados americana Walmart, recuperou o primeiro lugar em 2024.

Getty Images Alice Walton é a filha do fundador da Walmart, Sam Walton

Aqui estão as 10 famílias mais ricas do mundo e de onde vem sua fortuna.

A publicação, cuja lista completa inclui 25 famílias, dá como exemplo dessa unidade familiar e comercial os donos do Walmart, da marca de luxo Hermès e da farmacêutica Roche.

Fortuna: US$ 432 bilhões (R$ 2,6 trilhões)

Os Walton possuem aproximadamente 46% da cadeia de supermercados, uma participação que constitui a base da maior fortuna familiar do mundo.

Fortuna: US$ 323 bilhões ( R$ 1,9 tri)

País: Emirados Árabes Unidos

Gerações: 3

Nos Emirados Árabes Unidos, a família governante, Al Nahyan, gerou sua fortuna com o negócio do petróleo.

O governante de Abu Dhabi (um dos sete emirados), o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, também é o presidente do país.

3. Os Al Thani

PA Media Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Catar, é membro da poderosa família real

Família: Al Thani

Setor: industrial

Fortuna: US$ 172 bilhões (R$ 1 trilhão)

País: Catar

Gerações: 8

O governo da família Al Thani no Catar tem negócios no setor de gás e petróleo.

Os membros da família ocupam posições políticas de destaque e são donos de grandes empresas em diversas indústrias.

A família é gigantesca, embora o poder se concentre em alguns poucos ramos-chave.

4. Os Hermès

Getty Images Axel Dumas, presidente-executivo da Hermès

Família: Hermès

Empresa: Hermès

Fortuna: US$ 170 bilhões (R$ 1 trilhão)

País: França

Gerações: 6

A sexta geração da família, composta por mais de 100 membros, é proprietária da empresa francesa de moda de luxo.

Entre os membros da família que ocupam cargos de responsabilidade na empresa está Axel Dumas, presidente-executivo.

5. Os Koch

Getty Images O empresário Charles Koch (na foto) e seu irmão Bill estão entre os grandes doadores para conservadores dos EUA

Família: Koch

Empresa: Koch Inc.

Fortuna: US$ 148 bilhões (R$ 900 bilhões)

País: Estados Unidos

Gerações: 3

Os irmãos Frederick, Charles, David e William Koch herdaram a empresa petrolífera de seu pai, Fred. Mas, após uma disputa, apenas Charles e David permaneceram no negócio.

A empresa Koch tem negócios no setor petrolífero, produtos químicos, energia, minerais, computação em nuvem, finanças, comércio de commodities, investimentos, entre outros.

6. Os Al Saud

Getty Images O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, faz parte da família

Família: Al Saud

Setor: industrial

Fortuna: US$ 140 bilhões (R$ 850 bilhões)

País: Arábia Saudita

Gerações: 3

A fortuna da família real saudita vem dos negócios petrolíferos.

A estimativa de patrimônio líquido feita pela Bloomberg se baseia nos pagamentos acumulados que se calcula que os membros da família real tenham recebido ao longo dos últimos 50 anos do Royal Diwan, o escritório executivo do rei.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman controla pessoalmente ativos no valor de mais de US$ 1 bilhão (R$ 6,1 bilhões).

7. Os Mars

Getty Images Jacqueline Mars (no centro) e suas netas, Graysen Airth e Katherine Burgstahler

Familia: Mars

Empresa: Mars Inc.

Fortuna: US$ 133 bilhões ( R$ 810 bilhões)

País: Estados Unidos

Gerações: 5

A empresa Mars é conhecida por seus produtos como os chocolates M&M's, Milky Way e barrinhas Snickers, embora os produtos para o cuidado de animais de estimação agora representem mais da metade da receita da empresa.

8. Os Ambani

Getty Images Mukesh Ambani é presidente e diretor-geral da empresa Reliance Industries

Família: Ambani

Empresa: Reliance Industries

Fortuna: US$ 99 bilhões ( R$ 602 bilhões)

País: Índia

Gerações: 3

Mukesh Ambani está no comando do maior complexo de refino de petróleo do mundo.

Ele vive em uma mansão de 27 andares, em Mumbai, considerada a residência privada mais cara do mundo. Ele e seu irmão herdaram a riqueza de seu pai.

Recentemente, a família ganhou os holofotes com o casamento de Mukesh Ambani e Radhika Merchant. A união teve quatro meses de eventos suntuosos, incluindo shows de popstars como Rihanna.

9. Os Wertheimer

Getty Images Alain Wertheimer e Gerard Wertheimer herderam riqueza do avô

Família: Wertheimer

Empresa: Chanel

Fortuna: US$ 88 bilhões (R$ 535 bilhões)

País: França

Gerações: 3

Os irmãos Alain e Gerard Wertheimer herdaram a fortuna que seu avô fez ao financiar a designer Coco Chanel em Paris nos anos 1920.

Sua família é proprietária da casa de moda e também possui cavalos de corrida e vinhedos.

10. Os Thomson

Getty Images David Thomson, presidente da Thomson Reuters

Família: Thomson

Empresa: Thomson Reuters

Fortuna: US$ 87 bilhões (R$ 529 bilhões)

País: Canadá

Gerações: 3

A família possui uma participação de aproximadamente 70% do fornecedor de dados e serviços financeiros Thomson Reuters.

A riqueza da família mais rica do Canadá se originou no início da década de 1930, quando Roy Thomson abriu uma estação de rádio em Ontário.