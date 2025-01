Premiê do Canadá renuncia; o que acontece agora

O anúncio foi feito em meio a um cenário de crise política no Canadá, aprofundado com a renúncia, em dezembro, da vice-premiê e ministra de Finanças Chrystia Freeland.

A renúncia de Trudeau ocorre dois dias antes da reunião nacional do Partido Liberal, à sigla da qual ele é filiado, e encerra quase uma década em que ele permaneceu como primeiro-ministro do Canadá.

Ela e Trudeau vinham tendo uma série de desentendimentos em relação à condução da economia do país, em especial à estratégia para reagir à ameaça representada pela agenda protecionista do presidente eleito dos Estados Unidos, Donaldo Trump, que toma posse no próximo dia 20 de janeiro.

Enquanto isso, Pierre Poilievre, o líder do Partido Conservador do Canadá, tem aparecido quase 24 pontos à frente de Trudeau, sinalizando a possibilidade de uma grande derrota para os liberais na próxima eleição, marcada para outubro.

"Ele está delirando se acha que podemos continuar assim", disse o deputado de New Brunswick Wayne Long a repórteres antes do feriado de Natal.

O que acontece agora?

De acordo com a constituição do Partido Liberal, o líder pode apresentar sua renúncia a qualquer momento, desencadeando uma disputa pela liderança.

Esse processo normalmente leva alguns meses. Não está claro se os membros do Partido Liberal tentarão acelerar esse processo, dado o fato de que 2025 é um ano eleitoral no Canadá.

Trudeau esclareceu durante o pronunciamento que permaneceria no cargo até que um substituto fosse definido.

Quem pode suceder Trudeau?

Antes da renúncia do primeiro-ministro, alguns nomes já vinham sido apontados como possíveis sucessores.

A ex-vice-primeira-ministra Chrystia Freeland tem sido considerada há muito tempo como uma possível sucessora de Trudeau. Ela é uma deputada de Toronto e trabalhou como jornalista antes de entrar na política.

Freeland foi a primeira mulher ministra das finanças do Canadá antes de renunciar abruptamente em dezembro do ano passado, devido a uma rixa entre ela e Trudeau em torno dos gastos do governo e como lidar com a ameaça de tarifas de importações anunciadas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O ex-banqueiro Mark Carney, que já foi chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, é um liberal de carteirinha que tem servido nos últimos meses como conselheiro especial de Trudeau. Ele estaria disputando o cargo de liderança do partido há algum tempo.

Mélanie Joly, a ministra das relações exteriores, é uma política de Quebec que, como Trudeau, representa um distrito da área de Montreal. Advogada formada em Oxford, Joly é um rosto conhecido para muitos, tendo representado o Canadá no cenário mundial desde 2021. Ela foi escolhida diretamente por Trudeau para concorrer como política na esfera federal.

Dominic Leblanc, ministro das finanças e assuntos intergovernamentais, é um amigo de longa data de Trudeau e um de seus aliados mais próximos, em quem se confia para assumir pastas em dificuldades políticas ou em crises. Ele é parlamentar há mais de duas décadas e já havia demonstrado ambições de liderar o Partido Liberal, fazendo campanha em 2008, mas perdendo para Michael Ignatieff.

Christy Clark, ex-primeira-ministra da Colúmbia Britânica, havia se afastado do cenário político federal, mas expressou nos últimos meses seu interesse em jogar seu chapéu no ringue de liderança liberal

O caminho de Trudeau até o poder

Como filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, muitos já previam a entrada do jovem Trudeau no cenário político.

De fato, não demorou muito para que Justin Trudeau fosse eleito com sucesso para a Câmara dos Comuns para representar o distrito de Papineau, em 2008. Questionado sobre suas ambições naquele momento, o jovem Trudeau afirmou: "Acabei de ser contratado para fazer um trabalho", na manhã seguinte à eleição.

Poucos anos depois, após ser eleito líder do Partido Liberal em 2013, ele conseguiu mudar a sorte de seu partido ao garantir uma vitória histórica em 2015, tornando-se primeiro-ministro aos 44 anos.

Embora tenha conseguido liderar o partido em duas eleições subsequentes, tornando-se o líder mais antigo de seus pares do G7, seu tempo no cargo foi turbulento.

Ele se envolveu em uma série de escândalos políticos durante seu mandato. Um deles, quando vieram a tona fotos em que ele aparece usando a chamada maquiagem blackface.

A prática de pintar o rosto e o corpo para escurecer a pele é considerada ofensiva e racista. Ele tinha 29 anos quando as fotos foram tiradas e, quando vieram à tona, em 2019, pediu desculpas publicamente.

No ano seguinte, um novo escândalo ético envolveu um contrato governamental potencialmente grande para uma instituição de caridade que havia trabalhado com membros da família Trudeau.