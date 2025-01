Por que prêmio da Mega da Virada foi recorde de R$ 635,4 milhões

Igor Do Vale/NurPhoto via Getty Images Na 16ª edição da Mega da Virada, projeção para valor do prêmio é o maior já registrado em todas as edições do concurso

A espera do resultado da Mega da Virada, principal sorteio das Loterias Caixa, virou uma das tradições dos brasileiros na última noite do ano.

E, na sua 16ª edição, ela chegou a um prêmio recorde de R$ 635.486.165,38 milhões, o maior valor já projetado em todas as edições do prêmio.