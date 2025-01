Os astronautas subterrâneos: por que cientistas desbravam profundezas cada vez maiores da Terra

Fico sentada e deslizo por um túnel de pedra curvo e brilhante, que parece o interior de uma garganta. Sinto-me como se estivesse sendo engolida e desapareço na escuridão do mundo subterrâneo. Seguro pequenas estalagmites que parecem pústulas enquanto rastejo, agora de joelhos. Estalactites pontudas ameaçam me morder e capilares de calcita estão espalhados nas paredes da rocha.

Phil Short me alerta que as cavernas são "vivas". Elas respiram – suas entradas, muitas vezes, são pequenas, mas elas trocam gases com o mundo exterior.

Estou na caverna Wookey Hole, que faz parte de uma rede de cavernas subterrâneas na aldeia britânica de Wookey Hole, em Somerset, no sudoeste da Inglaterra. "Hoje, o dia está quente", explica Short. Ele é um dos mais famosos mergulhadores e exploradores de cavernas do mundo e chefia as missões subaquáticas da Deep Research Labs. "A pressão atmosférica no lado externo é alta", explica ele. "Mas ontem foi um dia frio e a pressão atmosférica aqui dentro é baixa."

Se a pressão do ar fora da caverna for maior do que a interna, segundo Short, o ar se move para o interior da caverna e vice-versa. "Em outro dia, pode ser congelante lá fora e ainda quente aqui dentro – e a caverna respira na direção oposta." Comprimo meu corpo através de uma abertura, escalando sobre minhas mãos, joelhos e estômago, até que o corte inclinado na terra se abre para uma pequena caverna.

Empoleirado sobre uma rocha, Short parece tão confortável quanto nós, quando ficamos relaxados em uma poltrona aconchegante. E esta descrição pode não estar tão longe da realidade, já que ele descreve a caverna Wookey Hole como sua "casa espiritual". A guia de cavernas Becca Burne, do grupo de instrutores Wild Wookey, orienta a desligar as lanternas. Nós nos sentamos em total escuridão. "As pessoas juram para mim que podem ver sua mão em frente ao rosto, mas elas não conseguem", conta Burne, rindo.

Aqui, embaixo da terra, a escuridão é completa. Tudo está parado e em silêncio. Esta sensação de calma só é possível quando você retira todos os estímulos incessantes da vida na superfície. "[Explorar cavernas] é uma atividade lenta e controlada, não um esporte radical", explica Short. "Você trabalha lentamente, aperta um autosseguro ou cow's tail, passa a corda de segurança, verifica e, depois, move o segundo." 'Exploração pura' Atualmente, existem dezenas de milhares de cavernas conhecidas em todo o mundo e outras são descobertas todos os dias. Na verdade, muitas das cavernas do planeta permanecem inexploradas, incluindo as dos montes Mendip, no Reino Unido, onde me encontro neste momento.