Luana, a adolescente argentina que aos 6 anos mudou legalmente de gênero

Madeleine Drury* - do programa 'Witness History' da BBC Autor

Foi isso que Luana — na época, com nome Manuel — gaguejou aos 2 anos de idade quando sua mãe lhe perguntou o que estava fazendo brincando com alguns vestidos.

Arquivo pessoal Luana, hoje com 17 anos, conseguiu mudar o gênero em sua identidade aos 6 anos

"Houve situações extremamente violentas no jardim de infância", conta Gabriela Mansilla, mãe de Luana, que acompanha o processo de afirmação de gênero da filha desde 2009.

"O momento em que tudo começou a mudar foi quando ela não só me disse que era uma menina, mas que tinha escolhido o seu próprio nome: Luana", recorda a mãe, que ao longo desses anos fundou a associação civil Infancias Libres ("Infâncias Livres").

Alguns anos depois, em 2013, Luana conseguiu mudar o nome em seu Documento Nacional de Identidade (DNI) da Argentina — necessário para votar, casar, conseguir um emprego e ser tratada por um médico.

Arquivo pessoal 'O amor que sinto pela minha filha foi a única coisa que salvou essa história, porque deixei de ouvir todo mundo e passei a ouvi-la', diz Gabriela Mansilla

O fato de ter conseguido a sua mudança de gênero com apenas 6 anos de idade fez dela uma das primeiras crianças trans do mundo a ter um documento oficial em acordo com sua identidade de gênero sem ter precisado acionar a Justiça.