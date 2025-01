Forte tempestade de neve nos EUA coloca dezenas de Estados e milhões de pessoas sob alerta

Grande parte do Canadá e 30 estados dos EUA, do Kansas à Costa Leste, estão sob alertas climáticos, disse o National Weather Service (NWS). Espera-se queda de neve entre 15-30 cm, de Ohio a Washington DC.

Mais de 60 milhões de americanos estão sob alertas climáticos de inverno devido a uma enorme tempestade que deve trazer a maior queda de neve e as temperaturas mais baixas em mais de uma década.

Depois de cobrir as Planícies Centrais, a tempestade deve atingir a Costa Leste dos EUA.

Os meteorologistas dizem que o clima extremo está sendo causado pelo vórtice polar, uma área de ar frio que circula ao redor do Ártico.

Ele acrescentou que "temperaturas bem abaixo da média histórica" ​​podem permanecer por uma semana. Temperaturas entre 7 e 14°C abaixo do normal são previstas.

As companhias aéreas American, Delta, Southwest e United suspenderam as taxas de alteração para passageiros devido às possíveis interrupções de voos.

Atrasos severos nas viagens são esperados. Quase 1.500 voos de entrada e saída dos EUA foram cancelados e quase 5.000 ficaram atrasados, de acordo com o FlightAware.com.

Grande parte do Canadá está sob alertas climáticos extremos neste fim de semana, com temperaturas congelantes abrangendo o país.

Mais ao norte, os canadenses também estão sentindo os efeitos do vórtice polar.

Na província central de Manitoba, o vento frio pode fazer as temperaturas despencarem para até -40 °C.

"Desastre em potencial"

As condições nas estradas já pioraram, com acidentes envolvendo caminhões e carros, bem como um caminhão de bombeiros capotando perto de Salina, Kansas.

"As condições de apagão tornarão as viagens extremamente perigosas, com estradas intransitáveis ​​e um alto risco de motoristas ficarem presos", alertou o NWS.

Enquanto isso, tempestades severas capazes de produzir tornados se moverão para o leste do Arkansas e Louisiana para o Mississippi e Alabama na noite de domingo, disse o NWS.

O meteorologista particular Ryan Maue disse: "Vai ser uma bagunça, um desastre em potencial. Isso é algo que não víamos há um bom tempo."