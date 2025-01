Como um mal-entendido deu origem ao popular mito dos vampiros

Focus Features Nosferatu (2024), que estreia nesta semana no Brasil, volta para as antigas origens dos vampiros no folclore europeu Sejam eles sedutores, como na série True Blood (2008-2014) e na saga Crepúsculo (2008-2012), ou absurdos, como em Hotel Transilvânia (2012-2022) e Renfield – Dando Sangue pelo Chefe (2023), os vampiros têm há muito tempo lugar garantido no cinema. A longa lista de representações, que reflete o fascínio que a humanidade nutre há séculos por essas criaturas, foi recentemente reforçada com Nosferatu, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (02/01) levando os vampiros de volta a suas antigas origens, no folclore europeu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A obra é uma refilmagem do clássico homônimo do cinema mudo lançado em 1922, um filme de época meticulosamente pesquisado, ambientado na Alemanha do início do século 19.

Bill Skarsgård interpreta o morto-vivo Conde Orlok, um vampiro que não é um devasso encantador, nem um rabugento solitário, mas uma força demoníaca estranha e monstruosa. Mas onde exatamente se originou o mito dos vampiros? O historiador alemão Thomas M. Bohn, autor do livro The Vampire: Origins of a European Myth ("Vampiros: a origem do mito europeu", em tradução livre), diz que a palavra "vampiro" apareceu pela primeira vez em 1725, em um jornal austríaco chamado Wienerisches Diarium.

No início do século 18, dezenas de pessoas na Sérvia começaram a morrer misteriosamente, supostamente perseguidas por seus vizinhos mortos, reclamando de uma forte sensação de asfixia ou dificuldade para respirar pouco antes de falecer. Dois pequenos povoados em particular, Medveda, no sul, e Kisiljevo, no nordeste do país, estavam no epicentro destes rumores. Os vilarejos ficavam a 200 quilômetros de distância um do outro, mas registraram um padrão semelhante de incidentes curiosos ao longo de uma década.

Médicos austríacos foram até lá para investigar a causa destas mortes e prepararam relatórios detalhados sobre tudo que descobriram. As conclusões chegaram rapidamente à imprensa austríaca e, posteriormente, aos círculos acadêmicos. Um vampiro é uma criatura mítica que, segundo a lenda, sobrevive se alimentando do sangue de pessoas vivas.

Relatos de aparições de vampiros foram registrados em diferentes culturas ao redor do mundo, mas o termo "vampiro" ganhou popularidade na Europa Ocidental após esses relatos no século 18. Getty Images Historiador alemão diz que a palavra 'vampiro' apareceu pela primeira vez em 1725 por meio de um jornal austríaco Coisa do 'diabo' Em Kisiljevo, em 1725, nove pessoas morreram em dois dias. Todas elas mencionaram supostamente um certo vizinho antes de morrer. Disseram que um homem chamado Petar Blagojevic, que já havia morrido, tinha vindo visitá-las em sonhos e começou a estrangulá-las.