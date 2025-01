Como Fernanda Torres se tornou uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas no exterior

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A conquista do Globo de Ouro consolida Torres, de 59 anos, como uma das atrizes brasileiras mais influentes e importantes de sua geração.

Nascida em 1965, ela é filha de dois outros grandes nomes da dramaturgia do país: Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Toda sua vida, aliás, está mergulhada no universo audiovisual: seu irmão mais velho, Claudio Torres, trabalha como diretor, roteirista e produtor, e ela é casada desde 1997 com o diretor Andrucha Waddington. A estreia de Torres na dramaturgia aconteceu no teatro, em 1978.

No ano seguinte, ela também passou a fazer projetos na televisão, como novelas e minisséries. No início dos anos 2000, a atriz ganhou grande destaque popular ao protagonizar a série cômica Os Normais, ao lado de Luiz Fernando Guimarães. Alguns anos depois, a partir de 2011, outro seriado de comédia encabeçado por ela e Andrea Beltrão — Tapas & Beijos — foi sucesso de crítica e de audiência.

Nessa mesma época, Torres também estreou na literatura. O primeiro romance dela, intitulado Fim, foi publicado em 2013. Quatro anos depois, em 2017, ela lançou A Glória e Seu Cortejo de Horrores. Torres ganhou diversos prêmios ao longo da carreira.

Em 1986, ela recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes por sua atuação em Eu Sei que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. Ao interpretar Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, ela levou o troféu de melhor atriz de drama no Globo de Ouro — e está entre as cotadas a finalista no Oscar, cuja lista será divulgada no dia 17 de janeiro. Getty Images Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, ganhou um Emmy Internacional em 2013 Outras atrizes brasileiras com destaque internacional Além de Torres, outros nomes de mulheres da dramaturgia brasileira receberam indicações e prêmios ao longo das últimas décadas.