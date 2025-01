Como Facebook restringiu acesso a notícias de Gaza durante guerra com Israel

BBC Omar el Qataa é um fotojornalista que trabalha no norte de Gaza O Facebook restringiu severamente a capacidade dos veículos de notícias palestinos de alcançar o público durante a guerra entre Israel e Gaza, de acordo com uma pesquisa da BBC. Em uma análise abrangente dos dados do Facebook, descobrimos que os canais de imprensa nos territórios palestinos — em Gaza e na Cisjordânia — sofreram uma queda acentuada no engajamento do público desde outubro de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A BBC também teve acesso a documentos vazados que mostram que o Instagram — outra plataforma de propriedade da Meta — aumentou a moderação dos comentários de usuários palestinos após outubro de 2023.

A Meta, dona do Facebook, afirma que qualquer insinuação de que suprimiu deliberadamente determinadas vozes é "inequivocamente falsa". BBC Desde o início da guerra entre Israel e Gaza, apenas alguns jornalistas de fora tiveram permissão para entrar no território palestino de Gaza, e só puderam fazer isso escoltados pelo Exército israelense. As redes sociais preencheram a lacuna para aqueles que queriam ouvir mais vozes de dentro de Gaza. As páginas do Facebook de canais de notícias, como a Palestine TV, a agência de notícias Wafa e a Palestinian Al-Watan News — que operam a partir do território da Cisjordânia —, se tornaram uma fonte vital de atualizações para muitas pessoas ao redor do mundo.

A BBC News Arabic, serviço de notícias em árabe da BBC, compilou dados de engajamento nas páginas do Facebook de 20 importantes organizações de imprensa baseadas na Palestina no ano que antecedeu os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e no ano seguinte. O engajamento é uma medida importante do impacto que uma conta de rede social está tendo, e de quantas pessoas estão vendo seu conteúdo. Ele inclui fatores como o número de comentários, reações e compartilhamentos. BBC Durante um período de guerra, é de se esperar que o envolvimento do público aumente. No entanto, os dados mostraram um declínio de 77% após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

A Palestine TV tem 5,8 milhões de seguidores no Facebook. Os jornalistas da emissora compartilharam com a gente estatísticas que mostram uma queda de 60% no número de pessoas que veem suas publicações. "A interação foi totalmente restringida, e nossas postagens deixaram de chegar às pessoas", diz Tariq Ziad, jornalista do canal de televisão. No ano passado, os jornalistas palestinos levantaram temores de que seu conteúdo online estivesse sendo alvo de shadow banning pela Meta — em outras palavras, sendo restringido ou escondido de usuários, sem que estes o percebam.

Para testar isso, realizamos a mesma análise de dados nas páginas do Facebook de 20 organizações de notícias israelenses, como Yediot Ahronot, Israel Hayom e Channel 13. Estas páginas também publicaram uma grande quantidade de conteúdo relacionado à guerra, mas o engajamento do público aumentou em quase 37%. BBC A Meta já foi acusada por palestinos e grupos de direitos humanos de não moderar a atividade online de forma justa. Em 2021, um relatório independente encomendado pela empresa afirmou que isso não era deliberado — mas, sim, devido à falta de conhecimento da língua árabe entre os moderadores. Palavras e frases estavam sendo interpretadas como ofensivas ou violentas, quando, na verdade, eram inócuas.