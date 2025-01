A rede de canais de pesca construída há 4 mil anos na América Central

Em novembro, um grupo de cientistas norte-americanos revelou a descoberta de uma rede de canais de pesca no santuário Crooked Tree, na região norte de Belize . Ela foi construída pelos povos arcaicos , há cerca de 4 mil anos.

Google/Belize River East Archaeology Project Os canais são compostos por 167 estruturas em zigue-zague no maior pântano de Belize.

Ao todo, são 167 estruturas em zigue-zague, que se estendem por 107 km em um pântano que fica inundado em determinadas épocas do ano. Elas demonstram que os grupos arcaicos, que habitaram o continente americano entre os anos 8000 e 2000 a.C., não eram totalmente nômades , como se acreditava até então.

"É a primeira vez que observamos seu assentamento durante pelo menos algumas temporadas do ano", prossegue ela. "Podemos nos perguntar, por exemplo, o que mais eles fizeram durante esse período? Trocaram informações sobre uma região maior? Ideias sobre ferramentas e técnicas ? Casais?"

A antropóloga Eleanor Harrison-Buck, da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, é outra das autoras do estudo, ao lado de Burg. Segundo ela, em algum momento, os canais de pesca tiveram capacidade de alimentar cerca de 15 mil pessoas.

As armadilhas para os peixes exigiam que as pessoas ficassem em um único lugar durante períodos de tempo determinados.

Ela explica que um avanço como este pode ter impulsionado o crescimento da civilização maia, que veio posteriormente. Durante a primeira etapa do seu período de formação (cerca de 2000 a.C. a 200 d.C.), os maias teriam utilizado o mesmo sistema criado pelos arcaicos na península de Yucatán, que hoje faz parte do México.

O mais antigo da região

É possível estudar melhor os canais quando vistos de cima. Para isso, a equipe de cientistas usou drones e imagens de satélite do Google.

"São canais pouco profundos, que são mais bem observados do alto", comenta Harrison-Buck. "Nós os identificamos primeiramente com o Google Earth, depois com dados de teledetecção por satélite e usamos drones para voar mais baixo e obter modelos digitais da sua elevação."