A especialista para quem milhares de pessoas no mundo perguntam se devem ou não ter filhos

Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Aquele homem bonito, inteligente e engraçado queria passar o resto da vida com ela. Mas ela disse não.

Ela sabia o quanto ter filhos era importante para ele, que vinha de uma grande família italiana em que as crianças são as estrelas em todas as reuniões familiares. E ela... bem, ela não estava pronta para tomar essa decisão.

Foi então que ela viu exemplos para contrastar com as ideias que havia construído inconscientemente sobre a maternidade.

Este processo de decifrar as suas próprias ideias e emoções sobre ser mãe não só a levou a finalmente decidir ser mãe, como também lhe permitiu encontrar aquela que é, até hoje — 45 anos depois — a sua paixão: ajudar as pessoas a decidirem se querem ou não ter filhos.

Em 1981, Bombardieri, psicoterapeuta e assistente social clínica, publicou The Baby Decision: How to Make the Most Important Choice of Your Life ("A decisão sobre o bebê: como fazer a escolha mais importante da sua vida", em tradução livre), um livro que apresenta um método de cinco etapas para se tomar essa decisão.

O livro passou desapercebido por muitos anos. Em 2016, contudo, relatos de leitores começaram a se espalhar pela internet após a publicação de uma versão atualizada da obra.

Desde então, Bombardieri se tornou uma espécie de guru do assunto nos Estados Unidos, consultada por milhares de pessoas que buscam sua orientação em grupos do Facebook e do Reddit.