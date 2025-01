A 'crise invisível' no país onde mais crianças fogem da guerra que em qualquer outro

Joyce Liu / BBC Mais de cinco milhões de crianças fugiram de suas casas no Sudão

Mahmoud é uma das quase cinco milhões de crianças sudanesas que perderam quase tudo ao serem empurradas de um lugar para o outro no que é hoje a pior crise humanitária do mundo.

"É uma crise invisível", diz o novo chefe de assistência humanitária da ONU , Tom Fletcher. "Vinte e cinco milhões de sudaneses, mais da metade do país, precisam de ajuda agora."

A fome já foi declarada em uma área do país — e muitas outras regiões subsistem à beira da inanição, sem saber de onde virá a próxima refeição.

Em nenhum outro lugar do mundo há tantas crianças fugindo e tantas pessoas vivendo com uma fome tão aguda.

A maioria das pessoas de sua equipe que trabalha no local também são sudaneses que perderam suas casas, suas vidas antigas, nessa luta brutal pelo poder entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares .

"Essa crise não é invisível para a ONU, para nossos trabalhadores humanitários na linha de frente, que arriscam e perdem suas vidas para ajudar o povo sudanês", disse ele à BBC, enquanto viajávamos com ele em sua viagem de uma semana.

Em uma época de muitas crises sem precedentes, em que guerras devastadoras em lugares como Gaza e Ucrânia dominam a ajuda e a atenção do mundo, Fletcher escolheu o Sudão para sua primeira missão de campo como uma forma de destacar essa situação difícil.

A primeira visita de campo de Fletcher o levou ao orfanato Maygoma, de Mahmoud, em Kassala, no leste do Sudão, que hoje abriga cerca de 100 crianças em uma escola de três andares, em ruínas, que virou abrigo.

Eles viviam com seus cuidadores na capital do país, Cartum, até que o exército e as RSF apontaram suas armas um para o outro em abril de 2023, o que afetou o orfanato enquanto o país era arrastado para um turbilhão de violência terrível, saques sistemáticos e abusos chocantes.

Quando os combates se espalharam pelo novo abrigo dos órfãos em Wad Madani, na região central do Sudão, os que sobreviveram fugiram para Kassala.