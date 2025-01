8 formas de ser mais feliz neste ano, segundo a ciência

Getty Images Por que não experimentar estas dicas com base científica para obter mais felicidade em sua vida? Algumas pessoas nascem para ser mais felizes do que outras. Mas, seja você o tipo de pessoa que canta no chuveiro e dança na chuva, ou que tenha uma inclinação mais melancólica, o contentamento não é algo que acontece do nada. Todos nós podemos mudar nossos hábitos para conseguir mais felicidade em nossas vidas. Aqui estão nossas principais dicas para um 2025 mais feliz.

Abraçar a amizade à medida que envelhecemos A amizade beneficia as pessoas de todas as idades, mas, na velhice, ela pode se tornar uma fonte de felicidade especialmente importante.

Embora as pessoas mais velhas geralmente reduzam seus círculos sociais para priorizar passar tempo com aqueles que as conhecem bem, pesquisas mostram que é uma boa ideia permanecer aberto a novas amizades, pois elas nos proporcionam benefícios ligeiramente diferentes dos nossos relacionamentos com a família - que podem ser baseados em obrigações. Como as amizades são relações voluntárias, não obrigatórias, que podem começar ou terminar a qualquer momento, elas tendem a ser mais divertidas e menos tensas ou tensas. Embora os adultos mais velhos possam enfrentar uma série de obstáculos que podem dificultar o encontro com novas pessoas, de certa forma, deveria ser mais fácil fazermos amigos: nossas personalidades amadurecem, adquirimos mais habilidades sociais, nossa perspectiva se torna mais alegre e tendemos a nos tornar mais agradáveis.

E o esforço de manter amizades de qualidade à medida que envelhecemos vale a pena, pois as vantagens vão além do bem-estar psicológico - elas também melhoram nosso funcionamento cognitivo e nossa saúde física. De fato, pesquisas sugerem consistentemente que as amizades são tão importantes quanto os laços familiares para prever o bem-estar na idade adulta e na velhice. E se você é o tipo de pessoa que acha difícil fazer amigos, compartilhar um momento impressionante, como o eclipse solar total que passou pela América do Norte no ano passado, é uma maneira de ajudá-lo a se sentir mais próximo das pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, inspirar algumas emoções positivas.

Praticar a 'confelicidade' A compaixão é um alicerce bem conhecido da verdadeira amizade. Derivada do latim para "dor compartilhada", essa empatia nos ajuda a formar fortes conexões quando nossos amigos precisam de ajuda. Mas há um estado oposto que é relativamente desconhecido e igualmente importante - confelicity, como David Robson escreveu para a BBC, termo em inglês que poderia ser traduzido como "confelicidade". Significando "felicidade compartilhada", é uma faceta subvalorizada dos bons relacionamentos e pode ser tão importante quanto a compaixão para manter as amizades, segundo sugerem vários estudos. Apoiar com entusiasmo as boas notícias de um amigo - e fazer perguntas sobre elas - é a base para ser um bom amigo. Responder de forma muito passiva ou subestimar ativamente o sucesso de seu amigo gera o risco de prejudicar o relacionamento.

Getty Images Acredita-se que a expectativa regular de atividades divertidas pode nos dar uma visão mais otimista Faça trabalho voluntário É quase um clichê dizer que fazer algo por outra pessoa faz você se sentir melhor do que se recompensar, mas quanto mais se aprende sobre altruísmo, mais isso parece ser verdade. De fato, estudos descobriram que o voluntariado pode até mesmo ajudar em doenças graves, como dor crônica e depressão. Um estudo de 2002 feito com pessoas que sofriam de dor crônica, por exemplo, constatou que, aquelas que se voluntariaram para ajudar outras pessoas que sofriam de dor crônica viram suas pontuações de intensidade de dor cair durante o trabalho voluntário. Outros estudos mostraram que cuidar de animais pode melhorar nossa saúde e cuidar de plantas domésticas pode nos ajudar a prosperar, especialmente na velhice.