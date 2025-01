7 descobertas que se destacaram em 2024 pelo seu impacto na vida humana

Getty Images Graças a essa rápida evolução da IA, muitas equipes de pesquisadores fizeram descobertas importantes este ano, desde o desenvolvimento de medicamentos até aplicações em saúde e pesquisa ambiental. No panorama médico e científico de 2024, a revolução da inteligência artificial prossegue com seu avanço vertiginoso. A rápida evolução da IA fez com que muitas equipes de pesquisadores realizassem importantes descobertas em 2024 – desde o desenvolvimento de produtos farmacêuticos até aplicações para assistência médica e pesquisas ambientais.

Aqui relacionamos alguns dos avanços médicos e científicos mais significativos do ano de 2024.

The Yamagata University Institute of Nasca A surpreendente descoberta de 300 geoglifos em Nazca, Peru, encontrados com a ajuda da IA As linhas do deserto de Nazca, no Peru, são um dos mistérios mais desconcertantes da humanidade. Observadas do solo, as marcas parecem simples sulcos. Mas, vistas do espaço, os sulcos se transformam em figuras e formas misteriosas que assombram os cientistas desde sua descoberta, em 1927. Em novembro deste ano, utilizando inteligência artificial e drones, uma equipe de arqueólogos japoneses encontrou em Nazca 303 geoglifos até então desconhecidos. Os cientistas publicaram suas conclusões sobre o enigmático propósito dos símbolos na revista científica Proceedings of the National Academy of Science.

MRC/NATURE O cérebro da mosca é composto por mais de 130 mil fios – um emaranhado de 50 milhões de conexões. A pesquisa sobre o cérebro da mosca para entender o processo de pensamento humano Em 2024, os cientistas conseguiram criar a mais detalhada análise já produzida sobre o cérebro de um animal adulto. Trata-se do mapa completo que identifica a posição, a forma e as conexões de cada um dos 130 mil neurônios e 50 milhões de conexões do cérebro de uma mosca. O avanço foi descrito como "um enorme salto" para a compreensão do nosso próprio cérebro. Ele nos ajudará a entender os nossos mecanismos de pensamento.

"Quais são as conexões? Como os sinais fluem através do sistema que nos permite processar as informações para reconhecer seu rosto, que permite ouvir a minha voz e traduzir estas palavras em sinais elétricos?", destacou à BBC Gregory Jefferis, do Conselho Nacional de Pesquisas Médicas de Cambridge, no Reino Unido – um dos cientistas envolvidos no estudo. "A cartografia do cérebro da mosca é realmente extraordinária e nos ajudará a compreender como funciona o nosso cérebro", explicou ele. As imagens obtidas pelos cientistas mostram um belo e complexo emaranhado de cabos. Elas foram publicadas pela revista Nature.

Getty Images As vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA) podem ser personalizadas. Vacinas revolucionárias – 'uma verdadeira esperança' contra o câncer Ao longo de 2024, diversos países realizaram testes clínicos das revolucionárias vacinas personalizadas baseadas em RNA mensageiro (mRNA) em seres humanos. As vacinas fornecem instruções ao sistema imunológico para "treiná-lo" a reconhecer e destruir as células cancerosas, eliminando a doença. É a mesma tecnologia que foi usada em algumas vacinas contra a covid-19. Os primeiros testes, dirigidos a diversos tipos de câncer, mostraram resultados alentadores.