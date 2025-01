5 efeitos inesperados da construção do Canal do Panamá

Da independência do Panamá da Colômbia e o desenvolvimento da ilha caribenha de Barbados ao nascimento da empresa de aviação Boeing no noroeste dos Estados Unidos, a empreitada gerou uma série de consequências inesperadas, destaca Noel Maurer, um dos autores do livro The Big Ditch ("O grande fosso", em tradução livre), que conta a história política e econômica do Canal do Panamá.

"Não existe nada que indique que, se os Estados Unidos não tivessem ancorado seus navios nas duas costas do Panamá, impedindo a chegada das tropas colombianas, o movimento pela independência do Panamá teria sido bem-sucedido", explica Maurer.

O presidente americano Theodore Roosevelt (1858-1919) decidiu resolver o impasse apoiando as pretensões de independência dos habitantes da região, que retribuíram o favor rapidamente com um novo acordo, bastante generoso.

O governo dos Estados Unidos já havia adquirido os direitos da companhia francesa, proprietária da primeira concessão, mas não conseguia chegar a um acordo satisfatório com as autoridades colombianas.

Além da receita direta (mais de US$ 8,59 bilhões – cerca de R$ 53 bilhões, do ano 2000 até hoje), o canal gera inúmeras oportunidades.

As análises de Maurer em seu livro indicam, entretanto que o novo país por muito tempo não se beneficiou especificamente do canal escavado no seu território. Foi apenas com a entrega da hidrovia ao Estado panamenho, no dia 31 de dezembro de 1999, que a obra passou a ser um verdadeiro motor de desenvolvimento para a nação centro-americana.

Segundo dados do Banco Mundial, a ilha tem um PIB per capita de cerca de US$ 24 mil (cerca de R$ 148 mil), muito acima dos seus vizinhos do Caribe, como a Jamaica e o Haiti.

Os números compilados por Maurer indicam que, surpreendentemente, o maior beneficiário da construção do Canal do Panamá fica a cerca de 2,3 mil km de distância para o leste, na ilha de Barbados.

BBC A ilha caribenha de Barbados possui um dos maiores PIBs per capita da região – em parte, graças ao Canal do Panamá

A obra contratou cerca de 19,9 mil barbadenses. Eles representaram 44% de toda a mão de obra empregada na construção.

É preciso somar a este número cerca de 25 mil pessoas que emigraram da ilha por conta própria. Na época, a população total de Barbados era de pouco mais de 150 mil habitantes.

A prosperidade chegou à ilha não apenas com as remessas de dinheiro enviadas pelos emigrantes. Houve também impactos sobre o mercado de trabalho local.

Foi preciso começar a pagar melhores salários, incorporar as mulheres e modernizar a indústria açucareira, que é a principal atividade econômica do país.

Para Maurer, uma consequência significativa foi o dramático aumento do número de pequenos proprietários e o rápido crescimento do setor bancário da ilha.

O "dinheiro do Panamá" também ajudou a consolidar a previdência social de Barbados. Em 1921, o sistema já cobria 94% da população e serviu para aumentar significativamente seu nível educacional, transformando a ilha para sempre.

3. Campanha modelo de saúde pública

A tecnologia e o projeto mais adaptado à complexa geografia panamenha não foram os únicos fatores que permitiram aos Estados Unidos triunfar no local onde os franceses já haviam fracassado.

Foi igualmente importante sua capacidade de eliminar a malária e a febre amarela, que dizimaram os trabalhadores da malograda empreitada francesa.

O médico cubano Carlos Finlay (1833-1915) já havia identificado, alguns anos antes, o vínculo entre os mosquitos e as doenças. E os princípios de controle do contágio foram colocados em prática em Cuba durante a guerra hispano-americana de 1898.

Mas foi o sucesso da sua aplicação no Panamá que permitiu ao modelo atingir visibilidade mundial.

Getty Images Mais de 25 mil pessoas morreram durante a construção do canal, a maioria de febre amarela

Os números falam por si. Estima-se que tenham morrido, ao todo, 25.609 pessoas durante os trabalhos de construção do Canal do Panamá.

Destas, 22.819 mortes ocorreram durante a administração francesa. A maioria foi causada pelas mesmas doenças que os Estados Unidos viriam a combater de forma eficaz posteriormente.

O mérito se deve fundamentalmente ao epidemiologista norte-americano William Gorgas (1854-1920). Ele já havia sido destacado para Cuba anteriormente e foi encarregado de projetar a campanha de saúde pública mais ambiciosa da época.

Para Maurer, o esforço para erradicar a malária e a febre amarela seria o principal benefício do projeto para o Panamá, depois do próprio canal. E as lições aprendidas no processo foram levadas para todo o mundo.

4. Um império... da aviação

Não é segredo que, desde o princípio, os Estados Unidos conceberam o Canal do Panamá como uma peça fundamental para sua consolidação como potência mundial, no plano econômico e militar.

Os números reunidos por Maurer indicam que o canal não foi um fator fundamental para a expansão norte-americana no início do século 20 – embora os Estados Unidos tenham recebido a maior parte dos seus benefícios financeiros, equivalentes a 0,2% do Produto Interno Bruto anual, nas duas primeiras décadas.

Mas o canal trouxe efeitos transformadores para algumas regiões do país, especialmente o noroeste, que aumentou consideravelmente o mercado interno para sua produção de madeira.

Estes lucros permitiram que William Boeing (1881-1956), então presidente de uma madeireira no Estado norte-americano de Washington, fundasse e mantivesse uma pequena empresa aérea nos seus primeiros anos de operação.

Getty Images A gigante da aviação Boeing, de certa forma, é fruto da construção do Canal do Panamá

"Na época da Segunda Guerra Mundial [1939-1945], a Boeing já havia alterado radicalmente a economia de Seattle", explica Maurer.

"Sem o Canal do Panamá, toda a região do noroeste dos Estados Unidos e uma parte importante do Canadá teriam se desenvolvido com muito mais lentidão, de uma forma muito diferente do que aconteceu."

5. Aproveitar o crescimento da China

Seattle não é o único exemplo de uma região transformada graças ao Canal do Panamá. E os benefícios da sua construção também não se limitaram aos Estados Unidos.

O Chile e o Japão, por exemplo, estão entre os primeiros favorecidos. Isso se deve à redução dos custos de transporte dos seus produtos até a costa leste dos Estados Unidos e, em menor escala, ao litoral atlântico da Europa.

O canal também é utilizado por países como o Brasil e a Argentina, além de certas regiões dos Estados Unidos.

"A demanda de carvão, por exemplo, diminuiu muito nos Estados Unidos", segundo Maurer.

"Mas o Canal do Panamá permite que muitas regiões produtoras de carvão exportem seu produto para o leste asiático. Não é o melhor para o planeta, mas é bom para as mineradoras do leste dos Estados Unidos."

Getty Images O canal permitiu que a América Latina se beneficiasse do boom econômico da China

O impacto do canal sobre produtos como a soja brasileira não é tão significativo, já que as necessidades da China garantem a demanda, independentemente do canal.

Mas Maurer acredita que os custos que precisariam ser cobertos se o canal não existisse teriam reduzido e desacelerado a demanda por commodities que tanto beneficiou a América Latina.

"Não podemos dizer que, sem o Canal do Panamá, as coisas seriam totalmente diferentes, mas muitas mudanças certamente teriam ocorrido com mais lentidão", conclui o acadêmico.