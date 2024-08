Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 26/08/2024

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de agosto de 2024 (26/08/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mulheres Ao Ataque " é um longa-metragem dirigido por Nick Cassavetes .

Quando Carly descobre que seu namorado, Mark, é casado com outra mulher, Kate, as duas se unem contra ele em nome da vingança. Uma estranha amizade começa a nascer entre elas, mas a situação fica ainda pior quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida, a jovem Amber. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo, para dar uma lição no marido infiel.