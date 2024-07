Sorvete de Farinhada é lançado neste domingo na Estação das Artes

Sorvete de Farinhada leva em sua composição mandioca, farofa de rapadura, coco e manteiga da terra Crédito: Reprodução / Portal do Governo do Ceará

Neste domingo, 14, será lançado o Sorvete de Farinhada, no Complexo Cultural Estação das Artes. O sorvete, desenvolvido durante a 6ª edição do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), estará disponível a partir das 10h30min.

O projeto do Sorvete de Farinhada foi proposto por Joélho Caetano, com o intuito de valorizar a cultura alimentar da comunidade quilombola Conceição dos Caetanos. A comunidade possui seis casas de farinha ativas e vive da cultura da mandioca.

Após o lançamento na Estação das Artes, o sorvete, que traz a identidade de Conceição dos Caetanos e do Ceará, está disponível para venda na Bellucci Gelateria.