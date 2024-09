Um novo cenário para a governança pública no Brasil

Elaine Santos é fundadora do Iniciativa Cidadã Crédito: Domes Ventures

"A GovTech é essencial para modernizar e aprimorar a gestão pública e deve se pautar numa cultura de compartilhamento de dados e soluções, ampliando a capacidade desses governos na resolução de problemas e na prestação de serviços públicos. Com o suporte de marcos legais recentes, os governos estão adotando tecnologias inovadoras que não só melhoram a gestão interna, mas também facilitam e aprimoram a interação com os cidadãos", dizem Gabriela Rollemberg, sócia e conselheira da Dome Ventures, e Elaine Santos, fundadora do instituto Iniciativa Cidadã O cenário governamental no Brasil tem passado por transformações profundas nos últimos anos, impulsionadas pela ascensão das GovTechs. O contexto atual é marcado pelo estabelecimento do tripé regulatório, composto pela Nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021), a Lei do Governo Digital (nº 14.129/2021) e o Marco Legal de Startups e do Empreendedorismo Inovador (Lei Complementar nº 182/2021). Segundo o Mapa GovTech Brasil 2024, um estudo conduzido pela BrazilLAB com o suporte da Oracle, houve crescimento impressionante de 500% no número de companhias entre 2020 e 2023.

Com o cenário de escassez de recursos financeiros, inchaço da máquina pública, e a dificuldade de encontrar mão de obra especializada, as GovTechs — startups focadas em soluções tecnológicas para o setor público — têm oferecido ferramentas que possibilitam desde a gestão e automação de tarefas administrativas até o desenvolvimento de plataformas para interação direta com os cidadãos, passando pela digitalização de serviços, processos e pela melhoria da infraestrutura tecnológica dos governos, sendo essenciais na construção de cidades resilientes, inteligentes e sustentáveis. Pacto Global e Aceleração Digital dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Em novembro de 2023, a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e o PNUD, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Boston Consulting Group (BCG) lançaram a Agenda de Aceleração Digital dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ela mostra como as tecnologias digitais impulsionam a transformação econômica e social, criando escala e eficiência.

Ela apresenta soluções que demonstram que 70% das metas dos ODS da Agenda 2030 da ONU podem ser beneficiadas por tecnologias digitais, inclusive em áreas como ação climática, educação, fome e pobreza. Os 17 Objetivos que compõem essa agenda são sustentados por 5 pilares - Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias - e desdobram-se em 169 metas inter-relacionadas, que são um apelo universal para que as ações do presente construam um futuro promissor para a humanidade. Gabriela Rollemberg é conselheira da Dome Ventures Crédito: Dome Ventures Segundo a ONU, até 2023, o progresso mundial de metade das 169 metas foi fraco ou insuficiente e 30% delas estão paralisadas ou foram revertidas, colocando em risco o cumprimento da Agenda 2030. No Brasil, o VII Relatório Luz/2023 escrito por especialistas de diversas instituições que compõem Grupo de Trabalho da sociedade civil para Agenda 2030 traz dados alarmantes: 102 metas (60,35%) estão em situação de retrocesso, 14 (8,28%) ameaçadas, 16 (9,46%) estagnadas em relação ao período anterior, e 29 (17,1%) com progresso insuficiente.

Construção de projetos digitais Para construir um Plano de Governo focado na transformação digital, é preciso considerar alguns pontos fundamentais, como estruturação e gestão eficiente dos dados das prefeituras e suas secretarias, acompanhadas por um sistema robusto de digitalização dos serviços. Outro ponto é a capacitação dos servidores públicos e a promoção de uma mudança de mentalidade para adoção de novas tecnologias, superando a resistência cultural através de treinamento adequado e abordagem inclusiva. A desburocratização das contratações, utilizando o marco legal das startups e outras legislações inovadoras, permite que os municípios avancem rapidamente na implementação de estratégias digitais. É importante garantir que essas mudanças sejam inclusivas, alcançando todos os segmentos da população, incluindo aqueles com acesso limitado à tecnologia, através de políticas que promovam a acessibilidade e a democratização dos serviços.