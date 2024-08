Corredores digitais: inscrições prorrogadas

Secitece prorroga inscrições do edital dos Corredores Digitaispara startups até dia 25

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) prorrogou as inscrições para o edital 2024.2 do Programa Corredores Digitais. A iniciativa selecionará até 180 ideias de empreendedores para a aceleração de seus negócios por meio das Jornadas Bora Criar e Bora Crescer. Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de agosto (domingo), AQUI

As startups selecionadas participarão de uma trilha de desenvolvimento promovida pelo hub da Secretaria, que apoia e desenvolve negócios inovadores. Aqueles que desejam participar da Jornada Bora Criar, devem ter um projeto para transformar em negócio e uma equipe multidisciplinar de dois a três integrantes com mais de 16 anos. Para a jornada Bora Crescer, é necessário que os empreendedores tenham um produto mínimo viável pronto para lançamento ou já em operação com clientes iniciais.

A joranda é voltada para pessoas que possuem uma ideia, mas ainda não sabem como transformá-la em um negócio viável, a Jornada Bora Criar irá oferecer qualificação, rede de mentoria com especialistas de diversas áreas, benefícios com parceiros, apoio técnico e de infraestrutura dos Ambientes de Inovação e networking para incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do Ceará.