Sobre criptomoedas que foram destaque no primeiro semestre 

“Antes de fazer qualquer investimento e diversificar seu portfólio, é crucial realizar uma pesquisa aprofundada para tomar uma decisão. Ao escolher em qual criptomoeda investir, as plataformas cripto tornam-se aliadas essenciais e fontes de informação valiosas. Elas ajudam a analisar o comportamento recente do ativo e a calcular a média dos preços de compra e venda, permitindo aproveitar os ganhos periódicos quando os valores aumentam repentinamente", explica Daniel González, Analista de Cripto na Bitso.

O Ethereum não é apenas uma criptomoeda, mas também uma plataforma para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (dApps). Ele se destaca por sua versatilidade, que não apenas aprimorou sua escalabilidade e eficiência, mas também permitiu o staking, ou seja, colocar ETH e outros tokens do ecossistema a serviço da rede em troca de retornos atrativos. É uma opção interessante para investidores, especialmente, com a iminente cotação dos primeiros ETFs de ether em Wall Street. Sua máxima foi de USD$ 4.891,70, alcançada durante o verão cripto em novembro de 2021.



3. Solana (SOL):

A Solana tem ganhado popularidade devido à sua alta velocidade de transação e baixas comissões. Seu ecossistema em expansão e capacidade de gerenciar milhares de transações por segundo a tornam um investimento eficiente e promissor. Também é a blockchain preferida para as memecoins, que estão em alta no contexto da campanha eleitoral dos Estados Unidos. Solana atingiu seu valor máximo de mercado em novembro de 2021, assim como o Ethereum, chegando a USD$ 260,06, com um crescimento superior a 700% no último ano.



4. Pepe (PEPE):

Embora o Pepe tenha começado como um meme token, ele desenvolveu uma comunidade leal e demonstrou resiliência no mercado. Sua popularidade e o apoio recebido podem criar oportunidades de crescimento especulativo. No entanto, é importante destacar que esta opção implica maior volatilidade. O preço mais alto do PEPE registrado até hoje foi de USD$ 0.00001718, em maio deste ano.



5. Ripple (XRP):