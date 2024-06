Repatriar dados: uma questão estratégica

Para dimensionar em números, os gastos mundiais com serviços de infraestrutura em nuvem previstos para 2024 devem totalizar US$ 678,8 bilhões (incríveis R$ 3,3 trilhões), segundo a Gartner. A título de comparação, o montante representa um aumento de 20,4% em relação aos US$ 563,6 bilhões registrados no ano passado.

Nasce então o conceito de repatriação de dados, que se refere ao processo de transferência de informações e operações de volta para data centers locais ou privados. O termo "repatriação" é associado às migrações humanas. Não por acaso, outro termo: "soberania" dos dados vem se somar a esse mundo novo no qual os dados competem com o humano no protagonismo planetário.

"O que podemos perceber então é que, à medida que o mercado de serviços em nuvem continua a evoluir, é imperativo que as empresas se mantenham vigilantes e adaptativas. A repatriação de dados, embora complexa, oferece uma oportunidade para que as corporações redefinam o controle sobre seus custos operacionais e a soberania dos dados, alinhando-se mais estreitamente com as exigências regulatórias nacionais. As empresas que souberem viajar por esse céu turbulento tendem a contar com um voo mais seguro, com as nuvens sendo suas verdadeiras aliadas", finaliza o CEO da 4B Digital.