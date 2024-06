Inscrições abertas para cursos de Tecnologia no Ceará

A iniciativa é coordenada nacionamente pela Softex. No estado, a nível de C-Jovem, o programa está sendo articulado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), com a participação de diversos parceiros.

A partir de hoje(1º) até o dia 10 de junho, estarão abertas as inscrições para 2.200 vagas em cursos gratuitos de qualificação em Tecnologia no Ceará. A oportunidade faz parte do programa “Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem”, uma parceria entre governos federal e estadual que formará milhares de cearenses para atuarem no mercado de novas tecnologias.

Os interessados precisam estar matriculados no ensino médio (regular, integral e profissionalizante); no técnico-subsequente; recém-formados no ensino médio (até três anos) ou cursando o ensino superior.

As aulas deverão iniciar já no mês de julho. Novas vagas, em vários cursos, serão lançadas e divulgadas em breve.

As inscrições deverão ser efetuadas AQUI. As aulas serão ministradas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pelo Instituto Atlântico. A duração de cada curso é de 12 meses.

“Queremos suprir a demanda das empresas e aumentar as possibilidades de empregabilidade e empreendedorismo dos nossos jovens, por meio de uma formação antenada com as necessidades do mercado”, pontua a titular da Secitece, Sandra Monteiro.

Participam desta etapa do programa, junto com a Secitece: as Secretarias de Estado da Educação (Seduc), do Desenvolvimento Econômico (SDE), do Planejamento e Gestão (Seplag), e do Trabalho (STE); e Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice); Uece, IFCE e UFC, Iracema Digital, Sebrae, FIEC/Senai, Fecomércio/Senac e Instituto Atlântico.