Conheça Luiz Carlos Caetano, candidato eleito de Camaçari

O candidata do PT foi eleito com 80.626 votos, totalizando 50,92% dos votos totais

Luiz Carlos Caetano, do PT, tem 70 anos e foi eleito prefeito de Camaçari neste domingo, 27, em segundo turno. Ele nasceu em Central, na Bahia, em 23 de setembro de 1954, mas trilhou sua carreira política em Camaçari, também no mesmo estado. É casado com Ivoneide Caetano.

Formou-se em farmácia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1980 e já foi presidente da Fundação do Desenvolvimento de Comunidade de Camaçari. Atuou como secretário de Governo da Prefeitura de Camaçari e presidente da Associação dos Moradores da Gleba-B.

No ano de 1982 foi eleito vereador de Camaçari pela primeira vez. Foi eleito prefeito do município em 1985. Em 2001, foi eleito deputado estadual, renunciando ao cargo para assumir, em 2004, a prefeitura pela segunda vez, sendo reeleito em 2008. No ano de 2014 foi eleito como deputado federal.