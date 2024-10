TRE-CE estima resultado de eleições em tempo recorde

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) divulgou que há novos pontos de coleta para apuração neste segundo turno , em Fortaleza e também no município de Caucaia.

Segundo o TRE, um novo sistema de apuração foi implantado para garantir a celeridade na apuração dos votos neste segundo turno, Fortaleza contará com 35 pontos de transmissão, ante 17 no primeiro turno, e Caucaia, que tinha apenas um, agora contará com 21 pontos.

"O TRE montou um sistema inovador no que diz respeito a coleta das mídias de eleição. Com mais pontos de coleta, com mais logística, inclusive de outros órgãos como a polícia militar nos dando apoio" esclareceu o juiz auxiliar do TRE-CE, Tiago Dias.

Além disso, o balanço do órgão para o segundo turno é de tranquilidade, mesmo com a característica de polarização na cidade de Fortaleza. Foram registradas apenas duas ocorrências quanto ao funcionamento das urnas eletrônicas, ambas na capital, mas que foram facilmente resolvidas e substituídas.