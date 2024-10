2º turno em Fortaleza reedita briga entre irmãos Ciro e Cid Gomes; entenda

A disputa do segundo turno em Fortaleza não coloca frente a frente somente a polarização nacional envolvendo PT e PL, traz também mais um capítulo da disputa entre os irmãos Cid e Ciro Gomes.

Eles estão afastados desde 2022, quando não houve consenso em relação à indicação do nome do PDT para a disputa do governo do Estado. Cid defendia que Izolda Cela disputasse a reeleição, ela que assumiu o governo meses antes, com a renúncia de Camilo Santana (PT) para disputar uma vaga no Senado. Já Ciro encabeçava a ela pedetista que defendia o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT), que acabou sendo o candidato e não conseguindo êxito na disputa.

Após a cisão, Cid Gomes migrou para o PSB, levando consigo muitos correligionários para a sigla presidida no Ceará pelo ex-deputado Eudoro Santana, pai de Camilo. Nas eleições do último 6 de outubro, enquanto o PSB conquistou 65 vitórias nos municípios cearenses, o PDT ficou com apenas cinco.