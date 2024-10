PL elege vereadores com a maioria dos votos nos 5 principais municípios do País

Na região Sudeste, em São Paulo , que contabiliza o maior número de habitantes do País, Lucas Pavanato, também do Partido Liberal, foi eleito com mais de 158.508 votos.

Em Fortaleza , com 100% das urnas apuradas, Priscila Costa (PL) foi a principal vereadora eleita com 36.226 dos votos.

O Partido Liberal (PL) elegeu neste domingo, 6, no primeiro turno das eleições municipais , os vereadores com a maioria dos votos em quatro das cinco maiores capitais do Brasil.

Logo abaixo, no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido por por mais de 130 mil eleitores, mais que o dobro do segundo mais votado em terra fluminense, o Marcio Ribeiro (PSD), que contabilizou 56.770 votos.

Entre os cinco maiores municípios do Brasil, com exceção de Brasília que possui uma diferente estrutura política por ser a capital federal do país, somente Salvador não teve um candidato do PL como mais votado entre os vereadores. Lá, o candidato Jorge Araújo Repórter, do PP, foi o vereador mais votado com 36.057 votos computados.

E fechando a lista das principais capitais com vereadores do PL entre os mais votados está Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde Pablo Almeida onde Pablo Almeida foi escolhido por 39.408 eleitores.