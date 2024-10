O que diferencia as pequenas candidaturas mais à esquerda em Fortaleza

Embora componham um campo com ideologia similar, candidatos de siglas mais à esquerda no espectro político têm particularidades e apresentam projetos com focos distintos

Chico Malta , candidato do PCB a prefeito de Fortaleza, destaca a trajetória da sigla centenária (102 anos de existência). “Somos um partido classista, ideológico e que as propostas são voltadas para a classe trabalhadora, para o povo pobre e para as periferias”. O candidato explica a questão ideológica do partido, que se coloca como uma opção dentro de um sistema político do qual faz parte, mas que acredita necessitar de mudanças.

Embora componham um campo com ideologias similares em determinados pontos, as siglas, consideradas menores dentro do sistema político brasileiro, têm particularidades e apresentam projetos distintos. O POVO procurou os candidatos sobre as particularidades e sobre como entendem o posicionamento de seus partidos dentro do espectro político e para o pleito que se avizinha.

Em Fortaleza, três candidaturas de partidos mais à esquerda aparecem no horizonte eleitoral como opção. O Partido Comunista Brasileiro ( PCB ), com Chico Malta ; o Partido Socialismo e Liberdade ( Psol ), com Técio Nunes ; e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado ( PSTU ), com Zé Batista , têm candidaturas próprias a prefeito na Capital.

Malta defende uma luta, fundamentalmente, pela mudança do modelo social e contra uma sociedade com cada vez menos ricos e cada vez mais pobres. “Não é que sejamos contra a produção da riqueza, não defendemos uma sociedade de miséria , mas a distribuição é completamente desigual, e isso, acreditamos que será possível mudar definitivamente a partir de um processo onde os trabalhadores possam, por meio do poder popular, ter a dimensão da própria força. Para que a produção seja social e a distribuição também”.

O Psol, do candidato a prefeito Técio Nunes , é talvez o partido mais consolidado dentre os supracitados, com deputados federais eleitos pelo Brasil. No Ceará, a sigla tem um deputado estadual no Ceará e vereadores na Capital. Apesar de ter candidatura própria em Fortaleza, o PSOL compõe o arco de alianças do governo do Ceará, liderado pelo PT, e ocupa vaga na secretaria da Juventude, com Adelita Monteiro.

Técio defendeu que a chapa Psol/Rede é a "única chapa negra" na eleição deste ano e elencou temas centrais do programa. "Para além disso tem o nosso programa. Qual a candidatura que vai debater centralmente a questão do meio ambiente em Fortaleza? E como isso se relaciona com as comunidades, como as periferias sofrem com esses desastres ambientais e com crise climática?", indagou.

A ideia do candidato é promover uma gestão com participação popular. "Precisamos de um governo com ampla participação popular, que dialogue com movimentos sociais. Que tem questões climáticas como central. E com nossa origem que nos dá autoridade, inclusive política, para governar para os que mais precisam. E isso não é da boca para fora, esse debate é o que nos mobiliza", explicou.

Já o candidato do PSTU a prefeito de Fortaleza, Zé Batista, vem se colocando como um contraponto tanto ao bolsonarismo quanto ao projeto liderado pelo PT. "O PSTU, mais que nunca, tem obrigação de ter uma candidatura própria, que apresente um programa para a classe trabalhadora, alternativo a essa polarização aí, que no fundo governa para os ricos, para os bilionários da nossa cidade e do nosso país", disse ao O POVO durante a convenção que oficializou sua candidatura a prefeito no fim de julho.