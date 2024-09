André Fernades e Sarto lideram engajamento no TikTok nas eleições 2024, diz pesquisa

André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) fazem sucesso na rede social TikTok. Crédito: Foto: Reprodução das redes sociais.

André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) são destaque nacional por causa das campanhas na rede social TikTok. Segundo pesquisa divulgada nesta semana, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza fizeram da capital cearense a cidade com o maior engajamento da rede social nas eleições de 2024, e disputam a preferência entre o público jovem de Fortaleza e do Brasil. Em pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política, Opinião Pública e Comunicação (Gruppocom) e Instituto Democracia em Xeque, financiado pela Fundação Henrich Boll, foram analisados os dados dos perfis dos candidatos em maior destaque na capital cearense. André e Sarto lideram os números e têm conteúdos virais na rede social. O candidato do PL, André Fernandes, está em primeiro lugar com folga, totalizando 21,7 milhões de visualizações em seus conteúdos. André se destaca após o lançamento do jingle "É culpa do Sarto", onde fala que os problemas de infraestrutura, lixo e segurança são culpa do atual prefeito de Fortaleza. O hit viralizou até mesmo fora da esfera do município e pessoas de outras cidades estão reproduzindo vídeos com a música.



Em segundo lugar, vem o atual prefeito do município, José Sarto. Desde o início da campanha, seu marketing tem focado na linguagem jovem e descontraída, usando gírias dos fortalezenses como marca do candidato. Após o sucesso da provocação de André, o pedetista fez também sua paródia rebatendo as acusações com feitos de sua gestão e repetindo o trecho “É culpa do Sarto”.

Dados da pesquisa mostram as métricas dos candidatos com mais visualizações na plataforma. Crédito: Reprodução Pesquisa Gruppocom

Inicialmente, os jingles políticos predominavam nos conteúdos das candidaturas, porém, a campanha negativa vem crescendo e trocas de acusações também tiveram espaço no TikTok dos concorrentes . O atual prefeito tem utilizado cortes de vídeos antigos publicados por André para criticar a conduta do deputado que está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais da capital cearense. Os números mostram o engajamento dos internautas na disputa eleitoral de Fortaleza. Pesquisadores relatam um acúmulo de 33,1 milhões de visualizações nas redes sociais dos candidatos cearenses, contra 26,1 milhões para a cidade de São Paulo, que é a segunda melhor colocada na pesquisa. André e Sarto acumulam mais de 90% da visibilidade da capital e também de seus partidos, em comparação a todas as cidades analisadas. Além disso, dos 10 vídeos mais assistidos em relação às eleições do município, sete são de Fernandes e três de Sarto. A visibilidade dos candidatos tem cativado os internautas que estão movimentando as redes sociais e, mesmo não sendo eleitores de Fortaleza, já escolheram para quem dariam o seu apoio.