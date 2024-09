Prazo para prestação de contas parciais acaba hoje; veja quanto cada candidato em Fortaleza recebeu

Exigência é prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não apresentação ou a entrega de forma inadequada, sem justificativa acolhida pela Justiça, caracteriza infração grave

Encerra-se nesta sexta-feira, 13, o prazo para candidatos e partidos que participam das eleições municipais de 2024 enviarem as respectivas prestações de contas parciais de suas campanhas à Justiça Eleitoral. A documentação é registrada em plataforma específica e nela devem constar as movimentações financeiras realizadas desde o início da campanha.

A exigência é prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.607/2019, que determina que “a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano”, prevê o texto.

A não apresentação ou a entrega de forma inadequada, sem justificativa acolhida pela Justiça, caracteriza infração grave e será apurada na prestação de contas final. O mecanismo é uma forma de garantir transparência durante o processo eleitoral.