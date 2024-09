Pesquisa AtlasIntel: 49,7% dos brasileiros não confiam nos ministros do STF

Levantamento entrevistou 1.617 pessoas em todo o País. O maior percentual de entrevistados foi registrado na região Sudeste (44,5%) e o menor no Centro Oeste (5,8%)

O levantamento entrevistou 1.617 pessoas em todo o Brasil, utilizando a metodologia de Recrutamento Digital Aleatório,. A pesquisa foi feita com brasileiros a partir de 16 anos de idade. O maior percentual de entrevistados foi registrado na região Sudeste (44,5%) e o menor no Centro-Oeste (5,8%).

A pesquisa AtlasIntel realizada entre os dias 3 e 4 de setembro mostrou que 49,7% dos entrevistados afirmaram que não confiam no trabalho dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 46,6% disseram confiar nos ministros e 3,7% não sabem

A avaliação negativa foi maior entre os homens (52,7%), enquanto as mulheres somaram 46,4%. No recorte por idade, essa análise crítica foi maior entre os entrevistados de 45 a 59 anos, com 55,7%.

Os entrevistados também foram perguntados se têm uma imagem positiva ou negativa de cada um dos 11 ministros do STF. Em geral, todos os nomes mencionados tiveram a resposta "negativa" com o maior percentual.

Alexandre de Moraes - Negativa: 52%, Positiva: 47%, Não sei: 2%

- Negativa: 52%, Positiva: 47%, Não sei: 2% Cármen Lúcia - Negativa: 52%, Positiva: 47%, Não sei: 1%

- Negativa: 52%, Positiva: 47%, Não sei: 1% Flávio Dino - Negativa: 53%, Positiva: 45%, Não sei: 3%

- Negativa: 53%, Positiva: 45%, Não sei: 3% Roberto Barroso - Negativa: 48%, Positiva: 43%, Não sei: 9%

- Negativa: 48%, Positiva: 43%, Não sei: 9% Cristiano Zanin - Negativa: 46%, Positiva: 40%, Não sei: 14%

- Negativa: 46%, Positiva: 40%, Não sei: 14% Luiz Fux - Negativa: 39%, Positiva: 38%, Não sei: 22%

- Negativa: 39%, Positiva: 38%, Não sei: 22% Edson Fachin - Negativa: 47%, Positiva: 36%, Não sei: 17%

- Negativa: 47%, Positiva: 36%, Não sei: 17% Gilmar Mendes - Negativa: 59%, Positiva: 33%, Não sei: 8%

- Negativa: 59%, Positiva: 33%, Não sei: 8% Dias Toffoli - Negativa: 55%, Positiva: 31%, Não sei: 14%

- Negativa: 55%, Positiva: 31%, Não sei: 14% André Mendonça - Negativa: 46%, Positiva: 24%, Não sei: 30%

- Negativa: 46%, Positiva: 24%, Não sei: 30% Nunes Marques - Negativa: 54%, Positiva: 17%, Não sei: 30%

Sobre o trabalho desenvolvido no Supremo, os entrevistados avaliaram determinadas atuações dos ministros entre "Ótimo", "Bom", "Regular", "Ruim" ou "Péssimo". Todas as ações mencionadas na entrevista tiveram "Péssimo" com maior percentual.