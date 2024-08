Zé Batista compara Venezuela a modelo bolsonarista e critica candidatos da esquerda em Fortaleza

Ze Batista em ato de campanha na Parangaba Crédito: Vitor Magalhaes / O POVO

Zé Batista, operário da construção civil e candidato do PSTU a prefeito de Fortaleza, fez críticas ao regime em vigor na Venezuela, alegando tratar-se de projeto similar ao que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) queria implementar no Brasil e reforçou críticas a partidos da esquerda que lançaram candidato a prefeito na Capital, como PT e Psol. As declarações foram dadas ao O POVO, nesta quarta-feira, 21, em um canteiro de obras no bairro Parangaba. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Entendemos que o que existe na Venezuela é um governo burguês, ditatorial. Ali não tem nada de socialista, democrático. É ditatorial. Defende um tipo de governo, na nossa opinião, muito parecido com o tipo de governo com militares que o bolsonarismo queria implementar no nosso país”, explicou o candidato ao ser questionado sobre divergências com siglas de esquerda.