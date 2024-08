Valim bate-boca com pré-candidato bolsonarista: "Desce que tu vai se arrepender"

O prefeito de Caucaia chegou a desafiar o postulante a descer do carro, mas ambos ficaram na discussão verbal

Valim disse que estava trabalhando, algo que Tancredo, segundo o gestor, "não faz". O adversário responde afirmando estar fiscalizando as obras. Então o prefeito indaga: "Aí tu é vereador ou assessor de Fortaleza?", em referência ao pré-candidato ter sido assessor do vereador da capital cearense, Inspetor Alberto (PL).

O postulante à Câmara Municipal passa de carro e começa a falar em direção ao prefeito, que rebate críticas. Em vídeo publicado nas redes sociais de Tancredo, gravado dentro do carro, eles começaram a discutir.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), se envolveu em um bate-boca com o pré-candidato a vereador do município, Tancredo dos Santos (PL), na última quarta-feira, 31. Na ocasião, o gestor estava no bairro Araturi acompanhando obra do programa "Bora Pavimentar".

Depois de mais discussão e do aumento da tensão, Tancredo então fala para o motorista dirigir e deixa o local.

Em outro momento, o prefeito Vitor e algumas pessoas do seu entorno se aproximam do carro e Tancredo então questiona: "quer que eu desça?". E Valim então o desafia dizendo: "Desce, desce que tu vai se arrepender".

Tancredo - "Quer que eu desça? Se quiser eu desço do carro"

Tancredo - "O que é que tu vai fazer? Quer que eu desça do carro?"

Vitor Valim - "Aí tu é vereador? Ou é assessor de Fortaleza? Bichão, siga a sua vida. Vai trabalhar que é melhor pra você." (Ele se aproxima do carro)

Tancredo - "Tô trabalhando prefeito, fiscalizando as obras. Tá fazendo as obras pela metade."

Tancredo - "Se manca. Parece que é abestado"

O POVO apurou que o prefeito Vitor Valim já moveu cinco processos contra Tancredo por ofensas, que tramitam em segredo de Justiça no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Deste, em dois o pré-candidato foi condenado, um absolvido e outros dois ainda estão em andamento.

Histórico de brigas

Essa não é a primeira vez que Tancredo se envolve em confusões. Em outubro do ano passado, o presidente do PL em Caucaia agrediu verbal e fisicamente o suplente de vereador Adriano Neguim (PCdoB). O agressor proferiu ofensas, disse “arranco a sua cabeça”, além de chutar e empurrar Adriano. O momento foi registrado e testemunhado por algumas pessoas.

O caso ocorreu na inauguração da areninha Evaristo Lucas de Farias e da Praça Venâncio de Menezes, em Caucaia. Tancredo havia anunciado que iria ao evento, em meio a protestos contra a Prefeitura do município.

A confusão teria começado quando Tancredo chegou à praça e ficou atacando a gestão do município usando palavras como “ladrão”. Então Adriano questionou a presença dele em Caucaia, uma vez que é de Fortaleza, e o presidente do PL partiu para cima com ataques e agressões.

Em vídeo publicado por ele, o presidente do PL em Caucaia mostra sendo chamado de "chupetinha" por Adriano. Tancredo alega que defendeu a sua honra. Adriano chegou a ir até a delegacia apresentando queixa e denunciando o ocorrido. Ele entrou com representação criminal contra o presidente do PL.