Sarto é mais uma vez alvo de protestos em retorno da Câmara Municipal: "Covarde"

Retorno do início do ano foi marcado por sessão suspensa e agressões entre vereadores. Nesta quinta, além das vaias, pedetista também foi aplaudido

O retorno das atividades legislativas da Câmara de Fortaleza, nesta quinta-feira, 1º, foi marcado mais uma vez por protestos contra o prefeito José Sarto (PDT), que foi vaiado, mas também aplaudido por demais presentes.

Situação semelhante ocorreu durante a retomada dos trabalhos no início do ano. Nos dois casos, o prefeito estava presente e os protestos incluíram reivindicações sobre a educação da rede pública de Fortaleza.

Nesta quinta, representantes de organizações como a Associação do Bem Estar Social do Ceará (Abemce) ocuparam as galerias da Câmara, segurando cartazes com as mensagens: “Sarto vilão é contra a educação".