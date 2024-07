Sem o filho na disputa, ex-opositor não lança candidato e abre portas de casa para apoiar Pessoa

Em Maracanaú, o vereador e ex-prefeito Júlio César (PSD) abriu as portas da própria casa nessa sexta-feira, 26, para receber outros ex-chefes do Executivo municipal em prol de uma união em torno da pré-candidatura à reeleição de Roberto Pessoa (União Brasil). A aliança ocorre após o filho do parlamentar, deputado estadual Júlio César Filho, o Julinho, ser barrado pelo PT de lançar candidatura própria no município.

Júlio César e Roberto Pessoa já foram adversários. O segundo sucedeu o primeiro. Desde então, o grupo político de Pessoa comanda o município há quase 20 anos. No entorno de César, que preside o PSD de Maracanaú, também havia a pré-candidatura de Bruno da Madeireira, que foi impedido de postular após decisão do partido em apoiar a reeleição do prefeito.

O primeiro a chegar no evento foi o presidente do PSD Fortaleza e um dos principais articuladores da sigla no Estado, deputado federal Luiz Gastão. Ao O POVO, o dirigente partidário comentou que, em Maracanaú, ele foi votado pela parceira que estabeleceu com Julinho.