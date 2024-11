O POVO News: Venezuela ameaça Brasil; Lula debate PEC da Segurança; eleições em Fortaleza

O POVO News repercute a ameaça da Polícia Nacional da Venezuela após postagem nas redes sociais em que aparece a silhueta de Lula e diz "Quem se mete com a Venezuela se dá mal", em tradução livre

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 1° de novembro, às 8h00. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa aborda a ameaça da Venezuela ao Brasil e as discussões sobre a PEC da Segurança.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O programa traz para a 1ª edição também discussões sobre as eleições em Fortaleza.