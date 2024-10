TRE-SP diz não ter recebido relatório sobre mensagens de facção orientando voto em Boulos

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) disse não ter recebido relatórios de inteligência com uma suposta interceptação de mensagens de facções criminosas com orientações para o voto no candidato à prefeitura da capital Guilherme Boulos (PSOL), adversário do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) neste segundo turno.

"Não chegou ao conhecimento do TRE-SP nenhum relatório de inteligência nem nenhuma informação oficial sobre esse caso específico. O Tribunal soube do caso pela imprensa", afirmou o TRE-SP, em nota.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse neste domingo, 27, que os serviços de inteligência interceptaram mensagens do crime organizado com orientações para o voto em determinados candidatos. Conforme o governador, a recomendação das facções seria para o voto em Guilherme Boulos. Ele não apresentou provas da afirmação.