Coletivos feministas pedem a Lula a nomeação de mulheres no STJ

Um trecho do documento afirma: “ Se sequer passamos de 20% do número de cadeiras da corte, não podemos abrir mão desse espaço” .

Já foram determinadas pelo STJ as duas listas tríplices com os nomes para as vagas de ministros para a escolha do presidente. Os nomes seguem para a sabatina no Senado após a aprovação de Lula.

As vagas foram abertas após a saída das ministras Laurita Vaz, que se aposentou no ano passado e foi a primeira mulher a presidir o STJ, e Assusete Magalhães, aposentada em janeiro deste ano.