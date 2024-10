Lula anuncia Otto Alencar para substituir Wagner na liderança do governo durante afastamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o senador Otto Alencar (PSD-BA) irá substituir o líder do governo do Senado, Jaques Wagner (PT-BA), enquanto ele estiver afastado por conta de uma cirurgia no tornozelo. Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a cirurgia será feita no fim de semana e deve exigir um afastamento de cerca de 30 a 40 dias.

O anúncio da substituição ocorreu nesta quinta-feira, 17, durante evento de anúncio do governo federal para educação na Bahia. "O Wagner vai ter que sair para fazer uma cirurgia no pé porque ele quer voltar a jogar bola agora que o Bahia está melhorando", brincou Lula.

"Eu já escolhi o companheiro Otto para suceder Wagner na liderança do governo no Senado, porque o Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo", anunciou.