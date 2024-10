O POVO News: Sobre 2º turno de Fortaleza, Real Time Big Data aponta empate entre André e Evandro

Fortaleza é uma das duas capitais do Brasil, e a única do Nordeste, onde um embate direto entre o PT e o PL é observado no segundo turno. A 12 dias da eleição, os candidatos se articulam e reúnem apoio de nomes importantes, incluindo lideranças de outros partidos.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 15. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa apresentará atualizações sobre o cenário eleitoral em Fortaleza, onde André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam o segundo turno. A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça mostra os dois candidatos em empate técnico .

O POVO News também trará mais detalhes sobre a visita do prefeito reeleito do Recife João Campos (PSB) à Capital em ato de campanha de Evandro. O evento será realizado nesta terça, na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica. Além de Campos, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) passará pela Capital nesta semana em apoio ao petista.

Nos últimos dias, André e Evandro formaram alianças importantes para o segundo turno. O candidato do PL recebeu o apoio de Capitão Wagner (União Brasil) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Com Evandro, o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o prefeito de Eusébio e ex-presidente do PL no Ceará Acilon Gonçalves.

Na última sexta-feira, 11, o presidente Lula (PT) esteve na Capital para participar de um evento do candidato do PT. O ato também foi marcado pela estreia da deputada federal Luizianne Lins (PT) na campanha de Leitão.