Aquiraz: Bruno Gonçalves diz que estará sempre alinhado aos "governos que podem ajudar o município'

O médico criticou os que se dizem contrários ao alinhamento político nas gestões. "É um discurso de oposição muito fácil, de questionar o alinhamento. Mas vai ficar tudo na mão de um governo só? O oposição fala isso porque sabe que, com um alinhamento, ela não pega a prefeitura nunca mais, porque o prefeito trabalha com três orçamentos. Com orçamento do governo municipal, do governo federal e do governo estadual. Olha a quantidade de areninhas que Roberto Claudio fez em Fortaleza quando era alinhado no Estado com o governo Camilo Santana? Olha quantas escolas de tempo integral que o Elmano está fazendo com alinhamento com o governo federal. Olha o Pé de Meia que o governo criou, cada cidadão que terminar o 9º ano vai receber R$ 3 mil. Isso só é possível com alinhamento, o alinhamento serve para melhorar a vida do povo. Por isso sempre a gente está alinhado. No auge da eleição, a gente disputando contra candidato do PT, e eu com obra do governo federal no Porto das Dunas", explicou.

Prefeito reeleito do Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza, Bruno Gonçalves (PRD) concedeu entrevista à rádio O POVO/CBN , na manhã desta terça-feira, 15. Em conversa com os jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito , Bruno explicou o alinhamento hoje com o Governo Federal, mesmo tendo estado recentemente no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. "A gente está alinhado aos governos que podem ajudar o município da gente", disse.

Segundo ele, a pressão popular e a alta popularidade da gestão fez com que muitos vereadores virassem para o lado de seu grupo político. "O povo cobrou do vereador a adesão à gestão, porque viram que aquela pressão que estava sendo feita, atrapalhava a gestão. Já faz um ano que eles aderiram à gente, de lá para cá, tudo melhorou. Tudo está fluindo com mais tranquilidade. Acredito que a gente vai ter uma capacidade de gestão muito maior, com muito mais tranquilidade, além de provar que tudo aquilo que tramavam contra mim - CPI, pedido de cassação - era meramente político, porque aqueles que tramavam CPI, foram candidatos contra mim, coincidentemente ou não", disse.

Reeleito com mais de 85% dos votos, Bruno vê na votação um reconhecimento e uma responsabilidade grande em comandar uma das cidades em que o turismo do Estado está mais ligado, devido à presença do Beach Park. "Nós conseguimos vencer essa eleição com 85% dos votos e fazer a grande maioria da Câmara, foram 15 vereadores de 17, mostrando que o povo está do nosso lado e o povo está entendendo que a nossa gestão faz bem para cada um deles", argumentou.

Apoio na Capital

Recentemente, ao lado do pai, Acilon Gonçalves (sem partido), prefeito do Eusébio, Bruno anunciou que seu grupo político apoia Evandro Leitão (PT) no segundo turno em Fortaleza. "Em Fortaleza, estamos fechados com o Evandro, porque eu creio que acima do partido estão as pessoas. E o povo do Ceará votou, na eleição para governador de 2018, com Camilo Santana, e o Camilo era do PT. Muita gente questiona, há mas porque o PT? Gente, quase 80% votou no Camilo, e o Camilo é do PT e foi o melhor governador da história desse Estado. E o Evandro é um cara que eu conheço como deputado, um cara que fez um trabalho extraordinário na Assembleia, como líder do governo Camilo, como presidente da AL. Eu dizia sempre que o Evandro é um encantador de pessoas, ele consegue unir e apaziguar qualquer tipo de situação. Foi um grande secretário de Desenvolvimento Social, e eu não tenho dúvida que o Evandro é o melhor para Fortaleza", justificou.

Porto das Dunas

O apresentador Jocélio Leal lembrou de uma reclamação histórica no Aquiraz de que a prefeitura não olhava para o Porto das Dunas porque quem estava por lá não costuma votar por lá. Gonçalves contra-argumentou. "Tirei 92% dos votos no Porto das Dunas. A maioria não mora lá, mas frequenta. Votam em torno de 1.000 pessoas, mas tem uma densidade de população muito grande, girando no Porto das Dunas cerca de 10 mil pessoas todos os meses. A gente tem feito um investimento muito grande, com apoio do Governo Federal, obras no valor de R$ 35 milhões, de pavimentação e drenagem. E temos R$ 50 milhões para ser feito em obras da Cagece. São R$ 35 milhões para fazer o saneamento e água de todos os condomínios que estão vindo, do Golf Ville até a Prainha, ali no Beach Place. Temos 4 mil apartamentos novos para inaugurar nos próximos 3 anos, além de novo parque do Beach Park. Então temos investido muito em infraestrutura no Porto das Dunas, sem esquecer da segurança , que hoje tem posto da Polícia Militar, funcionando 24h, além de posto de saúde", explicou.

Buracos nas ruas

Questionado por um ouvinte sobre dificuldade em trafegar no Porto das Dunas, o prefeito argumentou. "Os motoristas têm dificuldade de chegar nos hotéis no Porto das Dunas no inverno, porque as ruas ficam intransitáveis. Hoje está difícil de transitar porque o Porto das Dunas está um canteiro de obras, a gente está fazendo drenagem e o piso intertravado. Eu acredito que, no próximo inverno, o problema estará 70% amenizado, porque as lagoas já vão estar funcionando, pelo menos algumas", rebateu.