TSE: Cármen Lúcia vota em BH, deve visitar CDE e fazer pronunciamento às 20h

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, votou na manhã deste domingo, 6, em seu colégio eleitoral em Belo Horizonte, Minas Gerais, logo após a abertura das urnas e deve retornar a Brasília no final da manhã. Segundo previsão, por volta das 13h30, a ministra deve visitar o Centro de Divulgação das Eleições (CDE), localizado no TSE.

Segundo a assessoria de imprensa, a presidente do TSE deve visitar o teste de integridade que está sendo realizado no CREA, ainda em Belo Horizonte. O retorno dela à capital federal está previsto para as 10h30, com chegada estimada para as 12h.

Por volta das 13h30, a ministra deve visitar o CDE, localizado no TSE, e conversar com jornalistas. Por fim, às 20h, Cármen Lúcia deve fazer coletiva de encerramento das eleições.