Paraná Pesquisas em SP: Nunes marca 26,8%, Boulos tem 26% e Marçal, 24,2%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado na noite desta sexta-feira, 4, aponta que o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) tem 26,8% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 26% e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), 24,2%. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados são da pesquisa estimulada.

O levantamento anterior, divulgado na segunda-feira, 1º de outubro, também teve empate triplo entre os três como resultado. Porém, houve variações numéricas desde então. Nunes, que tinha 27%, oscilou 0,2 ponto para baixo. No sentido contrário, Boulos oscilou um ponto para cima em relação aos 25% anteriores. Marçal oscilou positivamente 1,7 ponto, partindo de 22,5%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No segundo pelotão da pesquisa, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 11,5% (eram 8,9%), seguida do apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 3,5% (tinha 6%), e da economista Marina Helena (Novo), que marcou os mesmos 1,7% de três dias atrás. Os indecisos saíram de 3,5% para 2,5% e os brancos e nulos, que eram 4,6%, agora são 3,5%.