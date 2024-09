Boulos diz em debate que obras emergenciais em São Paulo foram 'superfaturadas'

Em debate promovido pelo jornal Folha de S. Paulo em parceria com o portal UOL entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, criticou a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e disse que as obras na capital são superfaturadas.

"Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou: 'Boulos não tem experiência, não geriria nem um carrinho de cachorro-quente.' Fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$ 300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais. A salsicha ia vir do compadre, a mostarda ia comprar do amigo", afirmou Boulos. "Essa experiência, eu quero longe de mim", disse o candidato do PSOL.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nunes respondeu a acusação de Boulos, citando as mais de oito mil obras em sua gestão. "Rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova. Isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando. Nós estamos batendo o recorde de investimento em obras."