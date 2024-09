Esposa de Nunes posta vídeo em defesa do prefeito e acusa Marçal de 'roubar' dinheiro de idosos

A primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes, publicou um vídeo em seu Instagram defendendo o marido, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) depois do emedebista ser acusado por Pablo Marçal (PRTB) de ter praticado violência doméstica contra a esposa no debate desta terça, 17, organizado por UOL/RedeTV!. "Meu nome foi citado por um M de mentiroso: Marçal. Ele citou meu nome perguntando se meu marido me batia com uma ou com duas mãos. Não, Pablo. Meu marido nunca me bateu", declara na publicação.

"A contrário de você, que usava as suas duas mãos para roubar os velhinhos com seus golpes que você aplicava pela internet". O candidato a vice na chapa de Nunes, Coronel Mello Araújo (PL), disse que a verdade "está vindo à tona" nos comentários da publicação. "O cara é picareta", escreveu o ex-comandante da Rota em resposta ao vídeo de Regina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira-dama finaliza o vídeo acusando o ex-coach de "roubar e pegar o dinheiro alheio" de idosos por meio de golpes. Marçal foi condenado a quatro anos e cinco meses de prisão em 2010 por participar de uma quadrilha que aplicava golpes para acessar contas bancárias. A condenação prescreveu em 2018. Marçal diz que não tinha conhecimento dos crimes e que apenas dava manutenção nos computadores utilizados pelo grupo.