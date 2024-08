O POVO News: Moraes determina suspensão do X no Brasil após empresa não cumprir decisão

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta sexta-feira, 30. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa irá repercutir a suspensão do X, antigo Twitter, no Brasil após o empresário Elon Musk não cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assista ao vivo:

Dono da rede social, Musk recebeu a intimação assinada pelo ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira, 28, e foram dadas 24 horas para que o CEO indicasse um representante legal da rede no Brasil. Pela conta oficial no X, o empresário falou sobre a situação com ironia e direcionou ataques a Moraes. Nesta quinta-feira, 29, o perfil responsável pelas relações internacionais da plataforma afirmou que estava aguardando o bloqueio das atividades no Brasil.