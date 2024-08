Nunes tem 24,1%, Boulos 21,9% e Marçal 17,9% em SP, aponta Paraná Pesquisas

O novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas para a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra uma disputa parelha entre o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o ex-coach e empresário Pablo Marçal (PRTB). De acordo com a pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 23, Nunes registra 24,1% das intenções de voto, em empate técnico com Boulos, que soma 21,9%. Pablo Marçal, por sua vez, aparece com 17,9%, também em empate técnico com o psolista, embora não com Nunes. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento anterior, feito no início do mês, Nunes oscilou um ponto para baixo, Boulos recuou 1,3 ponto porcentual, enquanto Marçal subiu 5,2 pontos. Com isso, ele ultrapassou José Luiz Datena (PSDB), que recuou de 15,9% para 13,2%. Tabata Amaral (PSB), por sua vez, oscilou de 5,5% para 7,3%. Marina Helena foi de 3,5% para 3,6%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Completam o levantamento Bebeto Haddad (DC) e João Pimenta (PCO), com 0,6% cada, e Ricardo Senese (UP), com 0,1%. Altino Filho (PSTU) não pontuou.