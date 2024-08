O POVO News: MP pede suspensão da candidatura de Marçal em São Paulo

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 20. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta o pedido do Ministério Público Eleitoral para suspender o registro da candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo.

Assista ao vivo:

A Corte eleitoral ainda pede a abertura de uma investigação por suposto abuso de poder econômico por parte de Marçal.